Trump envía plan de paz a Irán

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Teherán. (AFP)-El presidente estadounidense, Donald Trump, propuso el martes un plan de paz a Irán y se mostró optimista sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo, mientras que Teherán indicó que dejará pasar los buques “no hostiles” por el estratégico estrecho de Ormuz.

Irán y Estados Unidos negocian para tratar de poner fin al conflicto, volvió a asegurar Trump, aunque añadió que las operaciones militares contra la república islámica continúan “sin descanso”.

La prensa estadounidense menciona además el envío de 3.000 soldados paracaidistas estadounidenses como refuerzo a Oriente Medio. El ejército israelí también subrayó que prosigue sin cambios su ofensiva en Irán y Líbano, y Teherán volvió a lanzar misiles hacia Israel.

Sin embargo, varios medios, entre ellos The New York Times y Canal 12 de Israel, sostienen que la administración Trump ha hecho llegar a Irán, por mediación de Pakistán, que mantiene buenas relaciones con ambas partes, un plan de paz de 15 puntos.

Según tres fuentes no identificadas citadas por Canal 12, Estados Unidos propone un alto el fuego de un mes, el tiempo necesario para que las autoridades iraníes estudien sus demandas.

Entre esos 15 puntos, cinco se refieren al programa nuclear iraní, otros exigen el abandono del apoyo a los grupos proiraníes en la región, como Hezbolá o Hamás, y uno insiste en que el estrecho de Ormuz, ruta clave de los hidrocarburos mundiales, permanezca abierto a la navegación marítima.

A cambio, Irán obtendría el levantamiento de las sanciones internacionales y apoyo para su programa nuclear civil.

Tras los reportes de este plan de paz estadounidense, el precio de referencia del petróleo cayó en la mañana del miércoles casi un 6%.

Trump, cuyas declaraciones en los últimos días han oscilado desde prometer ataques masivos contra Irán hasta afirmar que la guerra con Irán iniciada junto con Israel el 28 de febrero estaba prácticamente terminada, dijo que Estados Unidos estaba negociando “ahora mismo” con Teherán, que no ha confirmado ninguna conversación formal.

“Nos dieron un regalo (…) muy grande”, aseguró Trump, y lo atribuyó a estar “tratando con la gente adecuada”.

No dio más detalles, pero dijo que estaba relacionado con el estrecho de Ormuz, que Irán bloqueó de facto, lo que hizo disparar los precios mundiales de la energía.

Teherán, en un mensaje difundido poco después por la Organización Marítima Internacional (OMI), garantizó el paso seguro a los “buques no hostiles” que atraviesen el estrecho, la puerta de salida de una quinta parte del petróleo mundial.

Irán ya había dicho en los últimos días que no estaba atacando a naciones amigas, aunque muchos buques se han mantenido alejados debido a que las compañías de seguros se niegan a asumir riesgos.