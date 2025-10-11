Washington. (AFP) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en “excelente estado de salud”, declaró su médico, luego de someterlo a su segunda revisión médica del año.

“El presidente Trump sigue mostrando un excelente estado de salud”, escribió su médico, el capitán de la Marina Sean Barbabella en una carta difundida por la Casa Blanca. “Sigue manteniendo una exigente agenda diaria sin ninguna restricción”, añadió.

De 79 años, Trump fue el año pasado el mandatario de mayor edad en resultar electo en la historia de Estados Unidos.

Trump ha sido acusado repetidamente de falta de transparencia sobre su estado de salud a pesar del gran interés que suscita por ser el comandante en jefe de Estados Unidos.

En setiembre, desestimó los rumores en redes sociales sobre su salud, incluyendo publicaciones de que había muerto.

En julio, la Casa Blanca informó que Trump fue diagnosticado con una condición benigna conocida como insuficiencia venosa crónica, después de especulaciones sobre su mano amoratada y sus piernas hinchadas.

Sobre la mano -cuyo dorso se ve fuertemente maquillado en eventos públicos- se informó que el amoratamiento está vinculado con las aspirinas que toma como parte de un programa “estándar” de salud cardiovascular.

Tras el último chequeo médico, la Casa Blanca dijo que el mandatario tenía buena salud y que tenía “una estructura y función cardíaca normales, sin signos de falla cardíaca, insuficiencia renal o enfermedad sistémica”.