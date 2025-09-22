Glendale. (AFP)-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió el domingo a Charlie Kirk como “un gigante de su generación” durante un evento conmemorativo marcado por una fuerte retórica cristiana y elogios hacia el activista derechista asesinado, al que muchos llamaron “mártir”.

El republicano de 79 años dijo que Kirk era “sobre todo un devoto esposo, padre, hijo, cristiano y patriota”, y agregó que “fue asesinado violentamente porque habló por la libertad y la justicia. Por Dios y la patria. Por la razón y el sentido común”.

“Hace menos de dos semanas, nuestro país fue despojado de una de las figuras más brillantes de nuestra época”, declaró Trump ante la multitud.

Antes de Trump, miles de asistentes escucharon los discursos del secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y otros funcionarios.

“¿Pensaron que podían matar a Charlie Kirk? Lo han hecho inmortal”, dijo el principal asesor de Trump, Stephen Miller. “Han inmortalizado a Charlie Kirk, y ahora millones llevarán adelante su legado”.

Entre otros oradores figuraban la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.; y el comentarista conservador Tucker Carlson.

Al salir de la Casa Blanca para volar a Arizona, el presidente aseguró que el tributo tiene como objetivo “celebrar la vida de un gran hombre”.

“Lo perdono”

La viuda de Kirk, Erika Kirk, dijo a la audiencia en el estadio State Farm de Glendale, Arizona, que perdonaba al asesino de su esposo, en un discurso con tintes muy religiosos.

“Mi marido Charlie quería salvar a los jóvenes, como aquel que le quitó la vida”, declaró ante más de 60.000 personas.

“Este hombre, este joven, lo perdono”, dijo, con la voz ahogada por los sollozos.

Muchos de los asistentes lucía prendas con los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense o gorras con el icónico eslogan de Trump “Make America Great Again” (Hagamos a Estados Unidos Grande de Nuevo).

Kirk, de 31 años, recibió un disparo en el cuello el 10 de septiembre mientras hablaba en una universidad de Utah como parte de su popular serie de debates públicos.

Las autoridades arrestaron a un sospechoso tras 33 horas de búsqueda, y la fiscalía solicitó la pena de muerte en el caso.

El asesinato del líder conservador, fundador del grupo juvenil de derecha Turning Point USA, ha profundizado aún más las enconadas divisiones políticas en Estados Unidos.