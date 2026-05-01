Trump eleva al 25% los aranceles a los automóviles europeos

AFP- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir de la próxima semana aumentará al 25% las tarifas aplicadas a los automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea.
Esta decisión representaría un golpe directo a la industria automotriz europea, y en especial a Alemania. Estados Unidos es el segundo mayor mercado global para los vehículos nuevos de la Unión Europea (después del Reino Unido), absorbiendo más del 20% de sus exportaciones.
Trump justificó el sorpresivo aumento acusando a Bruselas de no acatar sus compromisos comerciales. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario sentenció: “Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos plenamente, la próxima semana aumentaré los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos”.
El panorama general:
La visión desde Europa: A finales de marzo, el Parlamento Europeo había dado luz verde al acuerdo arancelario con Trump, pero con condiciones. Aunque aceptaron reducir tarifas a ciertas importaciones estadounidenses como paso inicial, los eurodiputados exigieron salvaguardias adicionales. Además, el pacto todavía debe ser negociado con los Estados miembros antes de poder entrar en vigor.
Los datos: Alemania será el principal afectado por la subida, ya que fabrica gran parte de los vehículos europeos que llegan a EE. UU.. Solo en 2024, el país germano exportó alrededor de 450.000 vehículos al mercado estadounidense, aunque la tendencia de envíos ya mostraba signos de disminución.