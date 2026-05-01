Trump eleva al 25% los aranceles a los automóviles europeos

AFP- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir de la próxima semana aumentará al 25% las tarifas aplicadas a los automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea.

Esta decisión representaría un golpe directo a la industria automotriz europea, y en especial a Alemania. Estados Unidos es el segundo mayor mercado global para los vehículos nuevos de la Unión Europea (después del Reino Unido), absorbiendo más del 20% de sus exportaciones.

Trump justificó el sorpresivo aumento acusando a Bruselas de no acatar sus compromisos comerciales. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario sentenció: “Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos plenamente, la próxima semana aumentaré los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos”.

El panorama general:

Un pacto roto: A mediados del año pasado, la UE y EE. UU. lograron limitar el arancel sobre los automóviles y autopartes europeas a un 15%, manteniéndolo por debajo del 25% que Trump ya aplicaba a muchos otros socios comerciales.

A mediados del año pasado, la UE y EE. UU. lograron limitar el arancel sobre los automóviles y autopartes europeas a un 15%, manteniéndolo por debajo del 25% que Trump ya aplicaba a muchos otros socios comerciales. Tensiones diplomáticas previas: Trump no detalló los motivos exactos del supuesto incumplimiento, pero el anuncio llega apenas un día después de que criticara al canciller alemán, Friedrich Merz. Trump le había exigido a Merz que se enfocara en detener la guerra de Ucrania en lugar de “interferir” en los asuntos de Irán.

Trump no detalló los motivos exactos del supuesto incumplimiento, pero el anuncio llega apenas un día después de que criticara al canciller alemán, Friedrich Merz. Trump le había exigido a Merz que se enfocara en detener la guerra de Ucrania en lugar de “interferir” en los asuntos de Irán. Respaldo legal: A principios de este año, un fallo del Tribunal Supremo estadounidense anuló varias tarifas globales impuestas por Trump, pero estos gravámenes sectoriales específicos sobrevivieron a la medida judicial.

La visión desde Europa: A finales de marzo, el Parlamento Europeo había dado luz verde al acuerdo arancelario con Trump, pero con condiciones. Aunque aceptaron reducir tarifas a ciertas importaciones estadounidenses como paso inicial, los eurodiputados exigieron salvaguardias adicionales. Además, el pacto todavía debe ser negociado con los Estados miembros antes de poder entrar en vigor.

Los datos: Alemania será el principal afectado por la subida, ya que fabrica gran parte de los vehículos europeos que llegan a EE. UU.. Solo en 2024, el país germano exportó alrededor de 450.000 vehículos al mercado estadounidense, aunque la tendencia de envíos ya mostraba signos de disminución.