Trump eleva al 25% los aranceles a los automóviles europeos

Trump no detalló los motivos exactos del supuesto incumplimiento

Marcela Villalobos Salazar Enfermera Obstetra, IBCLC Consultora Internacional de Lactancia Certificada del Hospital Internacional La Católica.

AFP- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir de la próxima semana aumentará al 25% las tarifas aplicadas a los automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea.

Esta decisión representaría un golpe directo a la industria automotriz europea, y en especial a Alemania. Estados Unidos es el segundo mayor mercado global para los vehículos nuevos de la Unión Europea (después del Reino Unido), absorbiendo más del 20% de sus exportaciones.

Trump justificó el sorpresivo aumento acusando a Bruselas de no acatar sus compromisos comerciales. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario sentenció: “Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos plenamente, la próxima semana aumentaré los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos”.

El panorama general:

  • Un pacto roto: A mediados del año pasado, la UE y EE. UU. lograron limitar el arancel sobre los automóviles y autopartes europeas a un 15%, manteniéndolo por debajo del 25% que Trump ya aplicaba a muchos otros socios comerciales.
  • Tensiones diplomáticas previas: Trump no detalló los motivos exactos del supuesto incumplimiento, pero el anuncio llega apenas un día después de que criticara al canciller alemán, Friedrich Merz. Trump le había exigido a Merz que se enfocara en detener la guerra de Ucrania en lugar de “interferir” en los asuntos de Irán.
  • Respaldo legal: A principios de este año, un fallo del Tribunal Supremo estadounidense anuló varias tarifas globales impuestas por Trump, pero estos gravámenes sectoriales específicos sobrevivieron a la medida judicial.

La visión desde Europa: A finales de marzo, el Parlamento Europeo había dado luz verde al acuerdo arancelario con Trump, pero con condiciones. Aunque aceptaron reducir tarifas a ciertas importaciones estadounidenses como paso inicial, los eurodiputados exigieron salvaguardias adicionales. Además, el pacto todavía debe ser negociado con los Estados miembros antes de poder entrar en vigor.

Los datos: Alemania será el principal afectado por la subida, ya que fabrica gran parte de los vehículos europeos que llegan a EE. UU.. Solo en 2024, el país germano exportó alrededor de 450.000 vehículos al mercado estadounidense, aunque la tendencia de envíos ya mostraba signos de disminución.