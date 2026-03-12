Trump: EE.UU. debe “acabar el trabajo” 

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Hebron. (AFP)- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Estados Unidos debe “acabar el trabajo” en Irán, al mismo tiempo que reconocía que la guerra le obligará a utilizar “un poco” de las reservas petroleras del país.

“No queremos irnos antes de tiempo, ¿verdad? Tenemos que acabar el trabajo, ¿no?”, dijo Trump ante partidarios suyos en Hebrón (Kentucky, centroeste).

Poco antes, sin embargo, en una conversación telefónica con el sitio informativo Axios, había asegurado que “prácticamente no queda nada por atacar” en Irán, y que el conflicto terminará “pronto”.

“En cuanto [yo] quiera que esto se detenga, se detendrá”, añadió.

Ante periodistas en la Casa Blanca, antes de viajar, el mandatario explicó además que “pronto, muy pronto” habrá “una gran seguridad” en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos ha localizado y atacado 28 buques minadores iraníes en la zona, aseguró. El martes esa cifra se elevaba a 16.

Trump enfrenta encuestas negativas en el ámbito interno y temores por la perturbación económica mundial a causa de la guerra.

El mandatario republicano, de 79 años, afronta unas decisivas elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre, en las que está en juego el control del Congreso.

La primera semana de la guerra contra Irán costó a Estados Unidos más de 11.300 millones de dólares, según informes del Pentágono al Congreso revelados este miércoles por The New York Times.