El presidente estadounidense Donald Trump advirtió este miércoles a Irán de que ¡más les vale espabilar pronto!” y ceder sobre su programa nuclear para terminar con dos meses de guerra en Oriente Medio.

La contienda bélica, desencadenada el 28 de febrero por un ataque israelí-estadounidense contra Teherán, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sus repercusiones continúan sacudiendo la economía mundial.

Los temores de un bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico para el comercio de hidrocarburos y de fertilizantes, provocaron un nuevo aumento de los precios del petróleo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte subió hasta 117 dólares, su nivel más alto desde la entrada en vigor de un alto el fuego el 8 de abril.

Según un alto cargo de la Casa Blanca, Trump mencionó la posibilidad de que el bloqueo naval de los puertos iraníes se prolongue “durante meses si fuera necesario”, en un encuentro con empresarios del sector petrolero.

En estas condiciones, los analistas temen que Teherán siga con su bloqueo en el estrecho de Ormuz.

“Esto sugiere un estancamiento prolongado: los combates están en gran medida detenidos, pero no surge ninguna solución duradera, y el tráfico en el estrecho de Ormuz sigue siendo incierto”, explican Helge André Martinsen y Tobias Ingebrigtsen, de DNB.

El aumento de los precios de la energía amenaza con sumir a más de 30 millones de personas en la pobreza en todo el mundo, advirtió el miércoles el administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en declaraciones a la AFP.

“Sin esperanza”

Las consecuencias económicas se dejan sentir en Irán, donde la moneda nacional, el rial, alcanzó el miércoles su nivel más bajo frente al dólar desde la creación de la república islámica en 1979, según varios sitios web de seguimiento de los tipos de cambio.

Algunos habitantes de la capital son fatalistas.

“La idea de volver a vivir la guerra es aterradora, pero tampoco tenemos esperanzas en cuanto al resultado de las negociaciones”, declaró a la AFP Alí, un arquitecto de 52 años, contactado por una periodista de la AFP en París.

“Se van a negociar y vuelven con aún más sanciones, y las conversaciones siempre giran en torno al tema nuclear: nunca se habla de la gente, de la economía o de la libertad”, añade sobre su país, sometido a sanciones internacionales desde hace décadas.

Aunque la tregua se ha prolongado de forma indefinida, Irán y Estados Unidos siguen sin ponerse de acuerdo para celebrar nuevas negociaciones en Pakistán, país mediador, tras una primera sesión infructuosa el 11 de abril.

“Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, escribió Trump en su red Truth Social, junto a una imagen creada artificialmente en la que aparece con gafas oscuras, un fusil y el mensaje: “Se acabó el Señor Bueno”.

Estados Unidos se muestra escéptico ante una nueva propuesta de Teherán para desbloquear el estrecho de Ormuz.

“Más riesgos”

Según un artículo del sitio web estadounidense Axios, difundido por la agencia oficial iraní IRNA, la propuesta de Teherán aplazaría las negociaciones sobre el tema nuclear.

Pero este es un asunto fundamental para Estados Unidos e Israel, que acusan a la república islámica de querer dotarse de la bomba atómica, algo que Teherán niega.

Según The Wall Street Journal (WSJ), el presidente estadounidense considera que, mediante su bloqueo, puede obligar a Teherán a suspender el enriquecimiento de uranio durante 20 años y, posteriormente, a aceptar restricciones estrictas.

Considera “que sus otras opciones, reanudar los bombardeos o retirarse del conflicto, conllevan más riesgos que el mantenimiento del bloqueo”, según funcionarios estadounidenses citados por el WSJ.

Irán, por su parte, critica las exigencias “irracionales” de Washington y reafirma su derecho inalienable a la energía nuclear civil, pese a considerar “negociable” el nivel de enriquecimiento.

Hegseth comparece

En el frente libanés, donde Israel combate al movimiento proiraní Hezbolá, dos personas, entre ellas un militar, murieron el miércoles en un nuevo ataque israelí en el sur del país, según el ejército libanés.

El presidente Joseph Aoun ha instado a Israel a “aplicar plenamente” el alto el fuego que entró en vigor el 17 de abril antes de entablar negociaciones directas.

En un Líbano sumido desde hace años en una grave crisis económica, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha advertido de que 1,2 millones de personas (de una población de entre 4 y 5 millones) se ven amenazadas por la inseguridad alimentaria aguda.

En Estados Unidos, el ministro de Defensa estadounidense,Pete Hegseth, comenzó a dar explicaciones sobre la gestión de la guerra en Irán durante su primera comparecencia ante el Congreso desde el inicio del conflicto.