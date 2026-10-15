Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

(AFP) La ejecución por fusilamiento del autor del tiroteo en una base militar estadounidense que dejó 13 muertos no será transmitida en directo, anunció el jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La cancelación supone un revés para el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien lanzó la idea.

El Pentágono publicó un comunicado en el que aseguraba que Hegseth se había entrevistado con el presidente, y que “apoya” su decisión final.

“La ejecución podrá ser presenciada en persona por los familiares directos de las víctimas, si así lo desean”, añadió Trump.

La decisión de transmitir en vivo la ejecución de Nidal Hasan fue ampliamente rechazada tanto dentro como fuera del país.

El sentenciado a muerte, Nidal Hasan, de 56 años, “morirá, como está previsto, por pelotón de fusilamiento, pero este evento no será transmitido”, dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

El presidente de Estados Unidos indicó que personalmente no se oponía al plan de transmitir la ejecución, y afirmó que “podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo viera cómo Estados Unidos trata a terroristas y ESCORIA como Hasan”.

La ejecución de Hasan, programada para el 3 de diciembre en Fort Hood, Texas, donde abatió a 13 personas en 2009, será la primera realizada por un pelotón de fusilamiento militar estadounidense desde 1945.