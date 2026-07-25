Trump descarta elecciones en Venezuela

Washington (AFP) Venezuela no está lista aún para elecciones, pero ha hecho “muchos progresos”, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump.

La presidenta Delcy Rodríguez asumió el poder de forma provisional en enero, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York a la espera de juicio.

La oposición exige que se aceleren las negociaciones para la convocatoria de comicios.

“En lo que respecta a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para ellas, pero, vaya, ha habido muchos progresos”, declaró a periodistas el mandatario en el Despacho Oval.

Según Trump, “Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico”.

“La cantidad de petróleo que está saliendo de Venezuela ahora mismo, incluso antes de que todas las grandes compañías se dispongan a ir allí”, comentó el mandatario.

El presidente estadounidense dio rápidamente su beneplácito al levantamiento de sanciones contra Venezuela una vez que el nuevo gobierno decidió acatar sus condiciones.

Washington se muestra satisfecho con la colaboración venezolana, en especial en el sector petrolero, en medio de la crisis en el Golfo y la guerra con Irán, que ha llevado al precio del crudo a precios muy elevados.

Trump pone a Venezuela como “ejemplo” de lo que se puede lograr en Cuba, la isla comunista a 145 km de las costas de Florida a la que amenaza regularmente con algún tipo de acción militar, al mismo tiempo que le impone drásticas sanciones. “Saben, soy muy popular en Venezuela porque estamos devolviendo una economía tremenda al país”, añadió.

La oposición política venezolana denuncia que aún hay centenares de presos entre rejas, y que figuras del gobierno siguen de hecho en las listas de los más buscados por parte del Departamento de Justicia estadounidense.