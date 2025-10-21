Trump demuele parte de la Casa Blanca 

Washington. (AFP)- Al presidente Donald Trump se le ha calificado a menudo como una bola de demolición política por su estilo poco ortodoxo. Ahora el mandatario estadounidense comenzó literalmente obras de demolición en la Casa Blanca.

Equipos de trabajo derribaron parte del ala este de la Casa Blanca, mientras Trump anunciaba el inicio de las obras de un nuevo y enorme salón de baile que costará 250 millones de dólares.

Trump dijo que el nuevo salón de baile será financiado con fondos de donantes privados.

Una excavadora mecánica arrasó la fachada del ala este y dejó al descubierto un amasijo de mampostería rota, escombros y cables de acero.

“Justo en el otro lado hay una construcción que pueden oír ocasionalmente”, dijo el mandatario republicano, que recibió a un grupo de jugadores universitarios.

Más adelante, anunció oficialmente el inicio de la construcción del nuevo salón de baile, la ampliación más grande a la mansión presidencial de Estados Unidos en más de un siglo.

“Me complace anunciar el inicio de la construcción en los terrenos de la Casa Blanca del nuevo, gran y hermoso salón de baile”, dijo Trump en su red social Truth Social.

Agregó que el ala este estaba siendo “totalmente modernizada” y que será “más bonita que nunca cuando esté completa”.

El nuevo salón de baile tendrá 8.300 metros cuadrados y capacidad para mil personas. Trump dice que se necesita para celebrar cenas de Estado mucho más grandes y otros eventos que actualmente se celebran bajo una carpa.