Trump da su apoyo a Netanyahu de cara a las elecciones en Israel

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Donald Trump manifestó este domingo su “apoyo pleno y total” al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de cara a las elecciones legislativas del 27 de octubre en ese país.
“Que esta carta sirva de testimonio de mi apoyo pleno y total a Bibi Netanyahu en la carrera por su reelección como primer ministro de Israel”, escribió el presidente estadounidense en Truth Social.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su “inmenso apoyo” de cara a las elecciones generales israelíes del próximo 27 de octubre.
“Gracias, señor presidente Trump, por su inmenso apoyo y por nuestro trabajo conjunto”, escribió Netanyahu en la red social X, después de que el mandatario estadounidense le brindara su “apoyo pleno y total” en la carrera por la reelección.