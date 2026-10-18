Trump da su apoyo a Netanyahu de cara a las elecciones en Israel

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Donald Trump manifestó este domingo su “apoyo pleno y total” al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de cara a las elecciones legislativas del 27 de octubre en ese país.

“Que esta carta sirva de testimonio de mi apoyo pleno y total a Bibi Netanyahu en la carrera por su reelección como primer ministro de Israel”, escribió el presidente estadounidense en Truth Social.

Netanyahu agradece a Trump su “inmenso apoyo” de cara a elecciones en Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su “inmenso apoyo” de cara a las elecciones generales israelíes del próximo 27 de octubre.

Foto: EFE.

“Gracias, señor presidente Trump, por su inmenso apoyo y por nuestro trabajo conjunto”, escribió Netanyahu en la red social X, después de que el mandatario estadounidense le brindara su “apoyo pleno y total” en la carrera por la reelección.