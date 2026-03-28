Trump cuestiona a la OTAN

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Miami. (AFP)-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el viernes su decepción con los aliados de la OTAN por no enviar apoyo militar para asegurar el estrecho de Ormuz durante la guerra en Medio Oriente.

“No estuvieron allí”, dijo en un evento económico en Miami. “Gastamos miles de millones de dólares al año en la OTAN, cientos, protegiéndolos, y siempre habríamos estado allí para ellos, pero ahora, debido a sus acciones, supongo que ya no tenemos por qué estar allí, ¿o sí?”.

“¿Por qué estaríamos para ellos si ellos no están para nosotros? No estuvieron allí para nosotros”, insistió Trump sobre sus aliados europeos, con los que ha tenido fuertes choques desde que regreso a la Casa Blanca en 2025.

Ve necesario que Irán abra el estrecho de Ormuz al tránsito de petróleo para poder alcanzar un acuerdo de paz.

Y en una aparente confusión, el mandatario estadounidense se refirió a ese paso como “el estrecho de Trump”.

Trump, que ha renombrado varios edificios en Washington con su propio nombre, dijo que su comentario había sido un “error”, pero añadió después que con él “no hay accidentes”.

Al repetir sus afirmaciones de que Teherán está listo para llegar a un acuerdo pese a que su contraparte lo desmiente, el presidente dijo que se llevan a cabo conversaciones para negociar el fin del conflicto que ya dura un mes.

“Tienen que abrir el estrecho de Trump. Quiero decir, de Ormuz. Discúlpenme, lo siento mucho.

Qué error tan terrible”, agregó el republicano.

Dijo que los medios se abalanzarían sobre el comentario, pero luego añadió: “Conmigo no hay accidentes, no demasiados”.

También habló de cómo había ordenado renombrar el golfo de México como el “golfo de Estados Unidos” poco después de regresar al poder.

Durante una reunión de gabinete el jueves, Trump dijo que era “una opción” tomar el control del petróleo de Irán, como Estados Unidos hizo de facto con Venezuela, a pesar de que la guerra en Oriente Medio sigue en curso.