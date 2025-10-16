Trump considera ataques en Venezuela

Caracas. (AFP)- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que considera realizar ataques terrestres contra cárteles de Venezuela, mientras que Nicolás Maduro llamó a rechazar los “golpes de Estado” de la CIA. Desde agosto, Washington desplegó buques y aviones de guerra en el Caribe, frente a las aguas de Venezuela, destinados a la lucha antinarcóticos.

Hasta ahora ha habido al menos cinco ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos “narcoterroristas” con saldo de 27 muertos.

“Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar”, declaró Trump en el Despacho Oval.

Maduro niega los señalamientos sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico y afirma que son una excusa para justificar una incursión en Venezuela, que enfrenta la “amenaza militar más letal y extravagante de la historia”.

Trump evitó confirmar un reporte del New York Times según el cual el mandatario habría autorizado secretamente a la CIA a cumplir misiones encubiertas en Venezuela en contra del gobierno de Maduro.

Interrogado sobre si autorizó a la CIA a “remover” a Maduro, Trump dijo: “Es ridículo hacerme esa pregunta. No es en verdad una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la responda?”.

Poco después Maduro llamó a rechazar un eventual “golpe de Estado de la CIA”.

“No a la guerra en el Caribe, no a la guerra en Sudamérica, sí a la paz. No al cambio de régimen que nos recuerda tanto a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irán, Irak, Libia (…) No a los golpes de Estado dados por la CIA”, dijo Maduro sin mencionar explícitamente la información del New York Times.