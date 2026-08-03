Trump comenzará nuevas conversaciones con Irán

Washington. (AFP)- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que este lunes comenzarán nuevas negociaciones con Irán después de que decidiera no atacar a la república islámica para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra que entra en su sexto mes.

El mandatario republicano dijo que las conversaciones abordarían la situación en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica que se ha convertido en un punto clave del conflicto. También dijo que el diálogo abarcaría, en última instancia, la desnuclearización de Irán.

Irán afirmó por su parte que estaba a punto de alcanzar un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta a través del estrecho, donde un petrolero informó una explosión cercana el domingo, lo que refleja la volatilidad de esta ruta.

Washington y Teherán llevan en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron por sorpresa a Irán, pero ha habido períodos de relativa calma gracias a las intermitentes negociaciones diplomáticas.

Tras la reanudación de los ataques el mes pasado aumentó el temor de que los combates pudieran recrudecerse de nuevo.

Trump había amenazado con golpear a Irán “muy fuerte” y, según la prensa, sopesaba nuevos ataques, incluso contra infraestructuras energéticas.

Trump señaló también que tanto Irán como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar -los tres socios de Estados Unidos- le habían solicitado aplazar los ataques, que según él habrían sido “los más grandes desde la Segunda Guerra Mundial”.

Los medios iraníes negaron que Teherán hubiera solicitado a Estados Unidos que no atacara.

Un acuerdo de alto el fuego anterior, que incluía la reapertura del estrecho de Ormuz, fracasó. Desde entonces Irán ha reforzado su control sobre la vía marítima.

El mandatario estadounidense aseguró al inicio del conflicto que la guerra era necesaria para hacer frente al programa nuclear iraní. Teherán, sin embargo, insiste en que su programa es exclusivamente de naturaleza civil.