Trump anuncia avances para una base militar de EE.UU. en Polonia

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se han logrado “grandes avances” para establecer una base militar estadounidense en Polonia, luego de que Varsovia confirmara que mantiene conversaciones con Washington sobre el proyecto.

“Gracias al valiente liderazgo de mi amigo Karol Nawrocki, presidente de Polonia, se están logrando grandes avances hacia el establecimiento de una base del Ejército estadounidense en Polonia”, escribió Trump en redes sociales.

El mandatario agregó que, de concretarse el acuerdo, la ubicación de la instalación será anunciada “muy pronto” y calificó el proyecto como un posible “paso histórico” para la alianza entre ambos países.

El anuncio se produce mientras la administración Trump lleva a cabo una revisión de la presencia militar estadounidense en Europa, proceso que ha generado preocupación entre algunos aliados ante la posibilidad de una reducción de tropas norteamericanas en el continente.

Polonia, sin embargo, busca ampliar la presencia militar estadounidense en su territorio. El país comparte frontera con Ucrania y con Rusia, además de formar parte del flanco oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Varsovia destina alrededor del 5% de su Producto Interno Bruto (PIB) a defensa.

Nawrocki, un aliado conservador de Trump, respaldó la iniciativa y aseguró que su gobierno continuará trabajando para fortalecer la cooperación militar con Washington.

“Estamos dispuestos a continuar nuestros esfuerzos para fortalecer nuestra cooperación en materia de defensa: de forma seria, responsable y siempre juntos”, afirmó el presidente polaco en X.

Nawrocki añadió que las autoridades polacas harán “todo lo posible” para ofrecer la mejor ubicación posible para la instalación estadounidense.

Durante una visita a la Casa Blanca el año pasado, Trump había planteado la posibilidad de enviar más tropas estadounidenses a Polonia.

Actualmente, cerca de 10 mil militares estadounidenses están desplegados en territorio polaco, aunque su presencia se mantiene principalmente mediante un sistema de rotación y no a través de una base permanente de las características anunciadas ahora.

El posible nuevo despliegue también se enmarca en las tensiones entre Washington y algunos miembros europeos de la OTAN. Estados Unidos ha cuestionado que determinadas naciones no permitieran utilizar sus bases para apoyar las operaciones estadounidenses durante la guerra con Irán.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, incluso amenazó con reducir la contribución de Washington al presupuesto de la alianza si algunos países no cumplen los compromisos asumidos en la cumbre de la OTAN celebrada el año pasado en La Haya.

En esa reunión, los miembros de la alianza acordaron elevar para 2035 el gasto relacionado con seguridad hasta al menos el 5% del PIB, de los cuales un 3,5% deberá destinarse directamente a gastos militares.