Trump anuncia acuerdo para asumir control de seguridad de Groenlandia

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Washington, Estados Unidos. (AFP). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Washington alcanzó un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que le otorgaría el “control permanente” sobre la seguridad del territorio ártico, con el objetivo de impedir que Rusia y China establezcan bases, desplieguen tropas o realicen inversiones consideradas sensibles.

Trump hizo el anuncio a través de su red social Truth Social, donde afirmó que el pacto permitirá a Estados Unidos controlar “la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia”.

“A partir de ahora, ningún adversario de Estados Unidos podrá nunca tener una base en Groenlandia, tener presencia militar o realizar inversiones sensibles sin nuestra aprobación expresa por escrito”, aseguró el mandatario.

Trump calificó el acuerdo como de “vida infinita” y afirmó que Washington comenzará de inmediato a construir una importante presencia militar en el territorio, que cuenta con unos 57 mil habitantes y es autónomo, aunque permanece bajo soberanía del Reino de Dinamarca.

El pacto será firmado al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebrará la próxima semana en Nueva York, según informaron las partes.

Acuerdo busca frenar a Rusia y China

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha insistido en que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por motivos estratégicos. Sus declaraciones provocaron preocupación en Dinamarca y tensiones dentro de la OTAN, de la que ambos países forman parte. Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense afirmó que el acuerdo establece mecanismos para impedir que Rusia y China tengan una base o envíen tropas a Groenlandia, además de limitar inversiones en sectores considerados sensibles.

La disputa se desarrolla en medio de una creciente competencia estratégica por el Ártico, una región cuya importancia militar y económica ha aumentado conforme el calentamiento global facilita el acceso a nuevas rutas y recursos.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, celebró el anuncio y señaló que existe una perspectiva de “un buen acuerdo para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos”. También consideró que sería positivo para la OTAN y Europa. Por su parte, el jefe del gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, afirmó que el acuerdo “refuerza” la seguridad del territorio.

Persisten dudas sobre el pacto

Trump no explicó cómo funcionará el acuerdo ni precisó si está relacionado con las conversaciones que mantuvo en enero con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Medios estadounidenses reportaron que Washington pretende abrir tres nuevas bases militares en el sur de Groenlandia, además de la instalación de Pituffik, ubicada en el norte.

Estados Unidos ya cuenta con facultades para incrementar su presencia militar en la isla mediante un pacto de defensa firmado en 1951 y actualizado en 2004. Ese acuerdo permite aumentar el despliegue de tropas e instalaciones, previa notificación a Dinamarca y Groenlandia.

La posibilidad de que Trump recurriera incluso al uso de la fuerza para tomar el territorio generó fuertes tensiones con Dinamarca, la Unión Europea y otros miembros de la OTAN. En los últimos meses, sin embargo, la situación se ha distendido parcialmente.

Como parte de ese proceso, la OTAN puso en marcha una nueva misión destinada a reforzar la seguridad en el Ártico, una zona considerada cada vez más relevante para la defensa de Estados Unidos, Europa y sus aliados.