Trump amenaza con desatar el “infierno” en Irán 

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Washington. (AFP)- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el país no reabre el estrecho de Ormuz, y también anunció que el segundo aviador rescatado está “gravemente herido”.

La guerra ha asestado un duro golpe a la economía mundial, con los ataques iraníes de represalia contra aliados de Estados Unidos en el Golfo y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.

Trump dio el sábado a Irán un ultimátum de 48 horas para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, o de lo contrario amenazó a la república islámica con desatar el “infierno”.

El presidente señaló que si Irán no abre “el jodido estrecho”, los iraníes se enfrentarán a un infierno y especificó: “El martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes”.

Más tarde, pareció ampliar la fecha límite al publicar en Truth Social: “Martes, 08:00 p.m.”.

“Peligroso juego”

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán mantiene un férreo control del estrecho de Ormuz como medida de presión.

“Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico INFIERNO para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu”, publicó poco después en X el influyente presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, refiriéndose al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“No se equivoque: no ganará nada con crímenes de guerra. La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego”, agregó, en un mensaje escrito en inglés.

Rusia, aliado de Irán, también condenó las amenazas de Trump y llamó a Washington a dejar “el lenguaje de los ultimátums” y volver a las negociaciones, según la oficina del canciller Serguéi Lavrov.

Sin embargo, en Teherán, muchos vecinos parecían indiferentes a las nuevas amenazas, según observó un periodista de la AFP.

En un parque, unos jóvenes bromeaban haciendo pícnic. Unos metros más allá, dos amigos jugaban con un disco volador, escuchando música tecno. Otro volaba una cometa y un grupo de chicas jugaba al fútbol, con el cabello al aire, sin velo.