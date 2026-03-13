(AFP, EEUU) El presidente Donald Trump afirmó este viernes que las fuerzas armadas de Estados Unidos bombardearon intensamente objetivos militares en Kharg, en Irán, que gestionan casi todas las exportaciones de crudo del país, y amenazaron con atacar la infraestructura petrolera de esa isla.

Estados Unidos “llevó a cabo uno de los bombardeos más poderosos en la Historia de Oriente Medio, y aniquiló por completo todos los objetivos militares en la alegría de la corona de Irán, la isla de Kharg”, dijo Trump en redes sociales.

“He decidido no demoler la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro, hace algo para interferir con el paso libre y seguro de barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré mi decisión de inmediato”, advirtió.

Estados Unidos e Israel se han movido con cautela en torno a la isla, pero informes de prensa señalan que funcionarios de la administración Trump han dicho que tomar a Kharg está sobre la mesa mientras persiste la guerra en el Oriente Medio.

La isla, situada a unos 30 kilómetros de la costa iraní, gestiona aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán, según una nota reciente de JP Morgan.

Cualquier movimiento en este pequeño territorio, tendrá repercusiones inmediatas.

“Un ataque directo detendría de inmediato la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán, lo que probablemente desencadenaría una dura represalia en el estrecho de Ormuz o contra la infraestructura energética regional”, afirmó JP Morgan.

Los ataques iraníes prácticamente han paralizado el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz -por donde normalmente pasa una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo- y también han afectado a la infraestructura petrolera de otros Estados del Golfo Pérsico.

Trump dijo que la Marina estadounidense comenzaría a escoltar petroleros por el estrecho “muy pronto” para restablecer las exportaciones de petróleo, en medio de sus esfuerzos para contener el fuerte aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos.

Kharg experimentó importantes desarrollos durante la expansión petrolera de Irán en las décadas de 1960 y 1970, ya que gran parte de la costa del país es demasiado poco profunda para los grandes superpetroleros.