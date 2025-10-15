Durante un evento conjunto con el presidente argentino Javier Milei, Donald Trump lanzó una advertencia contundente: podría ordenar a la FIFA mover los partidos del Mundial 2026 previstos para el área de Boston. Trump criticó fuertemente a la alcaldesa Michelle Wu, a quien describió como “radical izquierda”, y aseguró que no dudaría en solicitar al dirigente Gianni Infantino reubicar los encuentros si considera que el entorno no es seguro.

La propuesta generó rechazo inmediato del gobierno local. La alcaldesa Wu recordó que los acuerdos de organización están blindados por contrato y que no basta con la voluntad presidencial para alterar los partidos. A su vez, funcionarios de la FIFA han enfatizado que la autoridad sobre sedes recae exclusivamente en el ente rector y que cualquier cambio requiere un consenso técnico, legal y logístico.

La polémica surge poco más de ocho meses antes del inicio del torneo, cuando siete partidos están programados para celebrarse en el Gillette Stadium, en Foxborough, a 30 millas de Boston. Mover una sede en esta etapa implicaría retos de infraestructura, contratos, logística y credibilidad para el Mundial y los organizadores regionales.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador Grupo Extra