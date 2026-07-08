Trump advierte a Irán: “Esta noche les vamos a dar duro”

Estados Unidos va a golpear “duro” a Irán la noche del miércoles, advirtió el presidente Donald Trump tras dar por terminada la tregua.

Las hostilidades golpearon a varios países del Golfo pero se concentraron en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el comercio de hidrocarburos que sigue siendo uno de los principales focos del conflicto, desencadenado a finales de febrero con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Teherán quiere controlar el estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas, y ha advertido que atacará a los barcos que no respeten los corredores autorizados. Desde junio, la república islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera al conflicto.

Los bombardeos atribuidos a Irán contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos en Irán el martes, a la que Teherán respondió atacando países de la región del Golfo, aliados de Washington.

“Por lo que a mí respecta, ha terminado”, declaró Trump el miércoles durante la cumbre de la OTAN en Turquía, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie.

Además, Trump advirtió: “Esta noche les vamos a dar duro” y más tarde afirmó que espera que los enfrentamientos terminen rápido.

“Creo que cualquier cosa que pase terminará muy rápido y solo hará que todo sea más seguro, incluso para el petróleo (…) Cualquier cosa que pase sucederá muy rápido. No buscamos una situación a largo plazo”, declaró.

Pakistán, que medió para lograr la tregua, llamó a todas las partes a ejercer la moderación y respetar sus compromisos y Catar, otro intermediario clave, condenó los ataques de Irán y llamó a retomar el camino de la diplomacia.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a “tomar medidas inmediatas para desescalar” y a reanudar el diálogo.

Irán dijo que su ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, y el primer ministro catarí hablaron por teléfono el miércoles y “resaltaron la importancia de usar los medios diplomáticos para resolver los problemas regionales”.

Las declaraciones del presidente estadounidense impulsaron los precios del petróleo y el barril de Brent del mar del Norte saltó un 5,21% hasta 78,02 dólares. Durante la sesión, incluso superó la barrera de los 80 dólares, algo que no ocurría desde hacía más de dos semanas.

Jornada de nuevas explosiones

La agencia de noticias iraní IRIB reportó este miércoles varias explosiones en los alrededores del estrecho de Ormuz, entre ellas seis en la isla de Qeshm, siete en la ciudad de Sirik y otras más en Bandar Abás, uno de los principales puertos del país.

También se informó de explosiones en la ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear civil del país.

La ciudad está situada cerca de la isla de Jark, principal terminal petrolera de Irán, por la que transita alrededor del 90% de las exportaciones de crudo del país.

La agencia estatal IRNA dijo que un miembro de los Guardias de la Revolución había muerto. El ministerio de Relaciones Exteriores dijo que sitios de monitoreo y observación habían sido golpeados en la costa sur.

Al menos ocho efectivos de las fuerzas armadas iraníes murieron en los ataques de Estados Unidos, reportó la prensa estatal.

El mando estadounidense en Oriente Medio (Centcom) afirmó que sus fuerzas atacaron más de 80 objetivos, entre ellos sistemas de defensa antiaérea iraníes, instalaciones de radar costero y 60 embarcaciones ligeras de la Guardia Revolucionaria.

Los bombardeos tenían como objetivo “degradar la capacidad de Irán para seguir atacando el comercio internacional que transita por esta ruta estratégica para el comercio mundial”, aseveró.

“El fantasma de la guerra vuelve”

La respuesta iraní no se hizo esperar. Los Guardianes de la Revolución afirmaron haber lanzado ataques contra decenas de instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin.

Nawal Saad, una funcionaria de Bahréin, expresó su angustia tras despertarse con las alertas antiaéreas.

“El fantasma de la guerra vuelve a planear sobre nosotros”, se lamentó.

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó a Estados Unidos de cometer “graves” violaciones del acuerdo entre ambos países, incluida la reimposición de sanciones al petróleo iraní.

Washington revocó las exenciones que permitían ciertas ventas de crudo mientras continúan las negociaciones sobre un acuerdo definitivo al conflicto.

“Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias”, declaró a la AFP un funcionario estadounidense.

La Organización Marítima Internacional (OMI) informó este miércoles que hay unos 6.000 marinos bloqueados en el Golfo por el conflicto en Oriente Medio y condenó la reanudación de hostilidades entre Estados Unidos e Irán.