Francisco Brenes Herrera

Colaborador

La Selección Nacional Sub-16 de Costa Rica, dirigida por Randall Azofeifa, se coronó campeona del torneo UNCAF FIFA Forward al vencer 1-0 a Guatemala, con gol decisivo de Mathías Vargas al minuto 94. El tanto, fruto de un gran centro y una volea de primera intención, selló el título para los jóvenes nacionales.

Costa Rica cerró la competencia con un impresionante registro defensivo: 7 goles a favor y 0 en contra. El equipo mostró equilibrio entre ofensiva y solidez, priorizando transiciones veloces y un juego compacto en todas sus líneas.

Con esta victoria, Azofeifa logra su primer trofeo como técnico de la selección juvenil, consolidando su apuesta por el talento nacional.

El ex seleccionado nacional, había dirigido al cuadro de Sporting y a Uruguay de Coronado, además de su amplio recorrido en el fútbol nacional e internacional como jugador.