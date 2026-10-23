Triplete de Mayron George impulsa a Sporting ante Escorpiones

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

En las acciones de la jornada 13 del Torneo de Apertura 2026, Sporting FC firmó una valiosa victoria por 2-4 frente a Escorpiones.

El compromiso estuvo marcado por la sobresaliente actuación del atacante Mayron George, quien se convirtió en la gran figura del encuentro al marcar los tres tantos de su escuadra.

El conjunto visitante abrió el marcador a los 31 minutos por medio de George, tomando la delantera en la primera mitad.

Sin embargo, la escuadra de Belén logró reaccionar justo antes de irse a los camerinos, cuando Deyver Vega aprovechó el tiempo de reposición para anotar al 45’+2 y decretar la igualdad 1-1 parcial.

Mayron George fue figura (Sporting FC)

Para el complemento, el ataque de Sporting FC volvió a golpear con contundencia. Mayron George inclinó la balanza nuevamente al minuto 57 y, solo cuatro minutos más tarde, al 61′, selló su deslumbrante hat-trick para colocar el 3-1 definitivo en la pizarra.

Josimar Méndez puso el cuarto al 90’+3, mientras que para Escorpiones descontó Raúl López.

Con este triunfo, Sporting FC consolida su puesto en la tercera casilla de la tabla de posiciones, mientras que Escorpiones se mantiene en el noveno lugar del certamen.