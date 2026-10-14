Triplete de Barcola da victoria al Liverpool en Austria

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El Liverpool FC goleó al LASK Linz de Austria por marcador de 3-6, en un duelo que estuvo cerca de complicarse para los Reds en la segunda fecha de la Champions League.

La gran figura del equipo inglés fue el dos veces campeón con el PSG y flamante fichaje para esta campaña, Bradley Barcola, quien anotó triplete.

Araújo abrió la cuenta gracias a un certero cabezazo en un saque de esquina (Foto: AFP)

Al 72’, los ingleses iban ganando por 1-6; no obstante, una crecida ofensiva de los austríacos puso el juego 3-6 definitivo.

Barcola calló las críticas con un triplete (Foto: AFP)

Los goles del Liverpool fueron anotados por Ronald Araújo, Bradley Barcola (triplete), Jeremie Frimpong y Lewis Koumas. Para los locales descontaron Robert Ljubičić y Florian Flecker (doblete).