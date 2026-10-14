Triplete de Barcola da victoria al Liverpool en Austria

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El Liverpool FC goleó al LASK Linz de Austria por marcador de 3-6, en un duelo que estuvo cerca de complicarse para los Reds en la segunda fecha de la Champions League.
La gran figura del equipo inglés fue el dos veces campeón con el PSG y flamante fichaje para esta campaña, Bradley Barcola, quien anotó triplete.
Al 72’, los ingleses iban ganando por 1-6; no obstante, una crecida ofensiva de los austríacos puso el juego 3-6 definitivo.
Los goles del Liverpool fueron anotados por Ronald Araújo, Bradley Barcola (triplete), Jeremie Frimpong y Lewis Koumas. Para los locales descontaron Robert Ljubičić y Florian Flecker (doblete).