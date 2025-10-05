La tarde del sábado se presentó un ataque armado que dejó como saldo 3 personas fallecidas en el sector de Pavas.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacó que recibieron la alerta del caso a las 6:00 p.m.
En apariencia, las víctimas se encontraban en un local comercial. En determinado momento ingresan 2 hombres al lugar y disparan en múltiples ocasiones.
Este ataque armado les costó la vida en el sitio.
Identidades de las víctimas:
- Hombre de apellido Hernández, de 28 años.
- Hombre de apellido Espinoza, de 22 años.
- Hombre de apellido Fallas, de 29 años.
En la escena se recolectaron indicios balísticos que serán analizados.
Los cuerpos de los fallecidos fueron levantados y trasladados a la morgue judicial, donde se les practicará la autopsia.
El caso se mantiene en investigación.