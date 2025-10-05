La tarde del sábado se presentó un ataque armado que dejó como saldo 3 personas fallecidas en el sector de Pavas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacó que recibieron la alerta del caso a las 6:00 p.m.

En apariencia, las víctimas se encontraban en un local comercial. En determinado momento ingresan 2 hombres al lugar y disparan en múltiples ocasiones.

Este ataque armado les costó la vida en el sitio.

Identidades de las víctimas:

Hombre de apellido Hernández, de 28 años.

Hombre de apellido Espinoza, de 22 años.

Hombre de apellido Fallas, de 29 años.

En la escena se recolectaron indicios balísticos que serán analizados.

Los cuerpos de los fallecidos fueron levantados y trasladados a la morgue judicial, donde se les practicará la autopsia.

El caso se mantiene en investigación.