El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración ciudadana para dar con los responsables de un triple homicidio ocurrido en febrero de 2024 en San Rafael Arriba de Desamparados.

Según las autoridades, las víctimas fueron fusiladas en una pared.

Los sospechosos quedaron registrados en video y son requeridos por la Sección de Homicidios.

El caso

El hecho se registró la noche del 18 de febrero de 2024, alrededor de las 10:40 p.m., en el sector de calle Los Ángeles, en Maiquetía.

Según las pesquisas, 3 hombres identificados con los apellidos Hidalgo, nicaragüense de 34 años; Castillo, salvadoreño de 48; y Collazos, colombiano de 36, fueron atacados. Estos se encontraban dentro de un vehículo tipo sedán blanco, placa BHH-267.

Vehículo de las víctimas de homicidio en Desamparados. Foto: OIJ.

De acuerdo con la hipótesis preliminar, los ofendidos habrían sido obligados a bajar del automóvil y colocarse junto a una pared, donde presuntamente recibieron una ráfaga de disparos con un fusil de asalto.

“Cabe señalar que el vehículo de los ofendidos fue ubicado con las puertas delantera izquierda, posterior derecha y compuerta de portaequipajes completamente abiertas, como se aprecia en las imágenes”, explicó el OIJ.

Vehículo de las víctimas de homicidio en Desamparados. Foto: OIJ.

Tras la agresión, los sospechosos huyeron del sitio a bordo de un vehículo tipo SUV color celeste y en varias motocicletas.

Las imágenes captadas del hecho forman parte de la investigación en curso.

El OIJ habilitó la línea gratuita 800-8000645 y el WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial (CICO), donde las personas pueden aportar datos sobre los sospechosos o los vehículos utilizados en el crimen.