Triple homicidio: 11 personas detenidas, incluidos tres menores de edad

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Una balacera que ocurrió la noche del martes, en una vivienda en Santa Rita de Río Cuarto, dejó tres personas fallecidas, un hombre gravemente herido y 11 personas detenidas, entre ellas tres menores de edad.

Los detenidos fueron identificados como:

Una mujer de 16 años

Hombre de 15 años

Hombre de 17 años

Sibaja de 18 años

Núñez de 18 años

Carranza de 21 años

Cascante de 22 años

Orozco, de 23 años

Bustos de 25 años

Chavarría de 28 años

Espinoza de 32 años

Las autoridades realizaron un allanamiento debido al triple homicidio registrado y, tras las investigaciones realizadas e información confidencial recibida, lograron ubicar una vivienda en la comunidad de La Tabla aparentemente relacionada con el homicidio.

Ante la situación, se ejecutaron una serie de vigilancias en dicha vivienda, logrando ubicar un vehículo que salió del inmueble y, en coordinación con la Fuerza Pública, se logró la detención de cinco personas, entre ellos, dos menores de edad que iban a bordo de este, y se decomisó un arma de fuego de 9 milímetros.

Este jueves, en el mismo lugar de vigilancia, salió un joven a bordo de una motocicleta con una importante cantidad de drogas, por lo que fue detenido.

Cerca del mediodía, con la autorización para ingresar a la vivienda, los policías ejecutan el allanamiento y observan a varios sujetos salir por la parte trasera hacia una finca piñera; sin embargo, fueron detenidos.

Tras la revisión de dicha finca, ubicaron bolsas negras dentro de las cuales había armas de fuego, entre ellas una AR-15.

Foto: OIJ

En el inmueble, encontraron chalecos balísticos y demás evidencias que podrían vincular a los detenidos con el triple homicidio.

Vladimir Muñoz, subdirector a.i. del OIJ

Foto: OIJ

Foto: OIJ