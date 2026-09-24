Triple homicidio: 11 personas detenidas, incluidos tres menores de edad

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Una balacera que ocurrió la noche del martes, en una vivienda en Santa Rita de Río Cuarto, dejó tres personas fallecidas, un hombre gravemente herido y 11 personas detenidas, entre ellas tres menores de edad.
Los detenidos fueron identificados como:
Las autoridades realizaron un allanamiento debido al triple homicidio registrado y, tras las investigaciones realizadas e información confidencial recibida, lograron ubicar una vivienda en la comunidad de La Tabla aparentemente relacionada con el homicidio.
Ante la situación, se ejecutaron una serie de vigilancias en dicha vivienda, logrando ubicar un vehículo que salió del inmueble y, en coordinación con la Fuerza Pública, se logró la detención de cinco personas, entre ellos, dos menores de edad que iban a bordo de este, y se decomisó un arma de fuego de 9 milímetros.
Este jueves, en el mismo lugar de vigilancia, salió un joven a bordo de una motocicleta con una importante cantidad de drogas, por lo que fue detenido.
Cerca del mediodía, con la autorización para ingresar a la vivienda, los policías ejecutan el allanamiento y observan a varios sujetos salir por la parte trasera hacia una finca piñera; sin embargo, fueron detenidos.
Tras la revisión de dicha finca, ubicaron bolsas negras dentro de las cuales había armas de fuego, entre ellas una AR-15.
En el inmueble, encontraron chalecos balísticos y demás evidencias que podrían vincular a los detenidos con el triple homicidio.