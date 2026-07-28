Tricolor Sub 20 cae ante México

La Selección Sub 20 de nuestro país perdió 2-0 ante México en el Premundial que se juega en Puebla. Este es el segundo encuentro pues el debut fue ante Guatemala. En esa ocasión ganamos por la mínima con gol de Keyner Hernández.

El siguiente juego será contra Antigua y Barbuda, el jueves a las 4 p.m. La final será el 9 de agosto.

Este torneo brinda 4 boletos a la cita de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 y uno a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

La Tricolor puso en la cancha a Ian O’rourke, Yerlan Sosa, Matías Cordero, Emmanuel Brenes, Deylan Aguilar, Gabriel Sibaja, Emmanuel Hernández, David Garro, Kionell Estrada, Adrián Espinoza y Walter Ramírez. El equipo es dirigido por Randall Row.