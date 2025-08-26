La Selección Nacional Masculina Sub-17 mostró carácter en su tercera presentación de la gira internacional y empató 3-3 ante Perú, en un duelo cargado de emociones previo al Mundial de Catar 2025.

Los goles ticos llegaron gracias a Sebastián López, Marcus Brown y Saúl Chavarría, quienes firmaron una actuación destacada frente a un rival que complicó en todo momento.

Este resultado llega luego del duro revés ante Brasil, donde la Tricolor cayó con un marcador global de 11-1, por lo que este empate supone un respiro y un impulso anímico importante para el grupo.

El próximo reto para los dirigidos por Randall Row será el jueves 28 de agosto a las 9:00 a.m., nuevamente frente a Perú, donde buscarán cerrar la serie con una victoria.