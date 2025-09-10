La Sele hizo un palelón en casa. Iba ganando ante Haití, se deja empatar y nos complicamos. Tenemos la eliminatoria cuesta arriba y nos toca jugar ante Honduras en octubre y de visita. Lamentablemente vemos el mundial como algo a lo lejos.

Entre alegría y sufrimiento

Y es que la alegría llegó muy temprano, pues apenas en los 57 segundos de juego ya celebrábamos el primer desahogo. Fue una jugada en la que Kenneth Vargas roba el cuero y lo pasa a Manfred Ugalde. Pero con un gran deseo de que el grupo se lavara la cara Vargas corrió y le devolvieron el esférico para definir el primero de la noche. Hacía historia el delantero tico con el tercer gol más rápido de la escuadra nacional en una eliminatoria, tras Francisco Calvo (45’) y Juan Cayasso (50’).

Los miles de fieles, muy fieles, que acompañaron a la Sele se dieron gusto celebrando en el puro inicio y dibujaron una sonrisa pues se veía una escuadra diferente. Esta vez nos encontramos con un juego muy vertical, con muy buenas subidas por las laterales, sobre todo con un sector derecho muy productivo. Por ahí se dio gusto subiendo Carlos Mora, de quien ya sabemos es muy bueno en el ataque, pese a que en su club y el equipo de todos ha trabajado en labores defensivas. De hecho Mora hizo un centro que un zaguero desvía y el poste salva a la escuadra haitiana.

Aprovechamos ese buen momento y de nuevo Vargas se hace presente para servir un balón a Adrián Alonso Martínez quien se va al frente y como si estuviera en la MLS le da un patadón a la de gajos para meterla en la cabaña del cuadro enemigo. Se jugaban 35 minutos. La afición celebraba y se borraba el trago amargo vivido en Managua.

El segundo tiempo fue un completo calvario

La etapa complementaria nos sacó canas verdes y nos puso los pelos de punta. Y es que cedimos la iniciativa a los visitantes, quienes con buen biotipo, corpulencia y fútbol de calidad arrinconaron a los nuestros. De hecho desde el final de la etapa inicial ya daban destellos de lo que podían generar.

En una muy mala marca Joseph Mora comete un claro penal sobre Carlens Arcus para que sobre el 55 marcara Duckens Nazon.

De hecho el portero costarricense Keylor Navas rechaza el balón pero en el contrarremate aparece otra vez Nazon para llenarnos de angustia.

Regresaron todos los fantasmas y tres minutos después de nuevo Nazon define de voltereta en el área pequeña, ante claros errores de marca y un par de cabezazos. Y si habíamos tenido ya momentos de angustia faltaba un gancho al hígado. Nazon, la figura del juego, aprovecha para volver a vacunarnos con un completo baile dentro del área, hasta con taquito y damos lástima.

“Fuera Piojo, Fuera Piojo” fue el grito de la afición hacia el técnico Miguel Herrera, al final. Queda mucho por mejorar y ahora vemos el Mundial 2026 desde lejos.

Nos falta jerarquía, carácter y experiencia para saber manejar los encuentros, como este que se iba ganando.