Después de estar lesionado 6 meses, Fabricio Chacón, tricampeón nacional de la categoría MX1 del Motocross, regresa a competir.

“Pese a que aún no estoy al 100% de mi lesión de ligamento cruzado, retomo las competencias con la motivación renovada, la ilusión intacta y el compromiso de darlo todo, tanto en Costa Rica como en el extranjero.

Esto es posible gracias al apoyo de Toyota, con el respaldo de Grupo Purdy, que me impulsan a soñar en grande y a conquistar imposibles. Son pruebas retadoras, pero las afrontaré con mucha ilusión y dando lo mejor de mí”, dijo Chacón.

La primera competencia será el 12 de octubre, cuando vuelva al Torneo Nacional, donde ha estado ausente en 6 fechas. A nivel internacional, Chacón representará a Costa Rica en dos competencias en el mes de noviembre.

Estará en el Latinoamericano de Naciones en Ecuador en la categoría MX1 y luego pasará a la Súper Liga Internacional en Perú, donde se va a codear con los mejores pilotos latinoamericanos.