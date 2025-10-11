El exmagistrado Celso Gamboa fue absuelto nuevamente en un proceso judicial, en medio de la solicitud del gobierno de Estados Unidos para extraditarlo y que enfrente cargos por tráfico internacional de drogas.

En esta ocasión, el tribunal decidió absolver a Gamboa y a Irving Malespín, exdirector de la Policía de Control Fiscal, de los delitos de uso de documento falso y falsedad ideológica, en una causa que data de 2019.

El juez Adán Carmona detalló en la sentencia absolutoria una serie de falencias en la investigación del Ministerio Público y problemas probatorios que llevaron al tribunal a absolver a los imputados por duda razonable.

Carmona señaló errores como dudas en las firmas de documentos, mal manejo de la custodia de pruebas, y el uso de fotos y videos por parte de la Fiscalía, como parte de las deficiencias que afectaron el caso.

“No es posible, bajo ninguna línea de análisis, que el tribunal cambie de criterio. Hay errores insalvables en la imputación, que no pueden resolverse mediante la corrección de errores materiales”, afirmó el juez.

Además, el tribunal cuestionó la acusación presentada por el fiscal del caso, quien habría omitido acciones clave para obtener pruebas más sólidas durante la investigación.

“Este tribunal no puede recurrir a escenarios probatorios que la Fiscalía no ofreció. No podemos determinar hechos que el Ministerio Público asegura sin respaldo probatorio”, agregó Carmona.

El pasado 13 de agosto, Gamboa también fue absuelto junto al exalcalde de San José, Johnny Araya, en una causa por presunto tráfico de influencias.