Tribunal levanta medida que prohibía exportación de tiburón 

El Tribunal Contencioso Administrativo levantó la medida cautelar que prohibía la exportación de tiburón zorro, el tiburón sedoso y el tiburón gris; especies en peligro de extinción.

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) alegó que el demandante omitió los estudios científicos nacionales que exponen un estado saludable en la biomasa de tiburones.

También defendieron que la declaratoria de una especie como de interés pesquero no implica su explotación indiscriminada, sino la implementación de medidas de conservación y aprovechamiento sostenible.

Como parte de los argumentos para levantar la medida, Incopesca expuso que la prohibición tendría un impacto en la economía de las comunidades costeras y vulneraría derechos fundamentales como el derecho al trabajo y la seguridad económica.

“Desde la creación del Instituto se han implementado medidas como inspecciones obligatorias, seguimiento satelital de flotas y estadísticas pesqueras exhaustivas, lo que ha reducido significativamente las exportaciones y la práctica del aleteo”, se lee en la resolución como parte de la explicación de Incopesca.

El juez del Tribunal que resolvió el expediente señala que la protección del patrimonio natural del Estado no se contrapone al uso de los recursos naturales para el desarrollo de una actividad que es regulada y licenciada por el Estado.

“Así las cosas en la ponderación de los intereses en juego, debe prevalecer el interés público de regular, restringir y licenciar la actividad pesquera y de exportación, de las especies de tiburones zorro y gris, lo anterior ante la ausencia de estudios biológicos de campo que desvirtúen las condiciones favorables del banco marino y que justifique una prohibición total”, resolvió el juez.

Walter Brenes, abogado ambientalista que interpuso la medida cautelar, resaltó la velocidad con la cual fue resuelto el expediente, aunque no se sorprende con el resultado.

“Entiendo perfectamente las presiones, tanto políticas como personales, y presuntamente más allá a nivel de seguridad que pudo haber recibido este juez. Las mismas que yo he estado recibiendo a nivel personal, al igual que también lo ha estado recibiendo otro colega, Randall Arauz, en razón de los intereses que tienen los pescadores en este país”, externó.

Agregó que se confundió el origen y el resultado que buscaba la medida cautelar, que era la prohibición de la exportación y no de la extracción de las especies marítimas.

Además, mencionó que estaría apelando la decisión.

“Vamos a indicar que hay una inversión de la carga de la pura materia ambiental, que era la que debieron demostrar las otras partes y no lo hicieron. Hay nulidades graves en el expediente también de la forma en que actuó el juez. Ya será Tribunal de Apelaciones, quien tenga que tomar una decisión sobre lo que sucedió en este expediente, probablemente en los meses posteriores”, concluyó.

Por su parte, el sector pesquero celebró la resolución que les permite retomar una actividad económica que brinda sustento a miles de familias en la provincia de Puntarenas, aunque algunos actores reconocen que se deben fortalecer la regulación, investigación y el apoyo a los pescadores para garantizar la conservación ambiental.

“El compromiso no termina aquí, tenemos el deber de tecnificar, acompañar y proteger a nuestras comunidades pesqueras, para que la pesca responsable siga siendo una fuente de vida, empleo y orgullo para nuestro país”, indicó Mario Rodríguez, regidor municipal del cantón central de la provincia.

Mario Rodríguez Regidor Puntarenas “Esta decisión reconoce la validez técnica y legal de los controles que ejerce Incopesca y la inexistencia de pruebas científicas que justificaran una prohibición total, devolviendo con ello la tranquilidad a cientos de familias que dependen de esta actividad. Es una buena noticia para Puntarenas y para toda Costa Rica”.