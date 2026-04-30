Los castigos impuestos a los futbolistas del Deportivo Saprissa, Mariano Torres y Fidel Escobar siguen firmes.

Desde el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol recibieron el informe del cuadro morado este miércoles y en horas de la tarde, mediante un comunicado de prensa, anunciaron la decisión:

“Se informa que este miércoles 29 de abril se recibió un recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el Deportivo Saprissa contra la sanción impuesta a los jugadores Mariano Torres y Fidel Escobar tras la jornada N18 del torneo de Clausura de la UNAFUT.

Tras el análisis de esta revocatoria, el Tribunal Disciplinario determinó rechazar la gestión planteada y elevar al Tribunal de Apelaciones de la FCRF para que resuelvan de manera definitiva”.

Los jugadores fueron sancionados con tres partidos y se perderán los juegos de semifinales y un posible encuentro de ida de la final nacional.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra