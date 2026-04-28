El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer este martes las sanciones correspondientes a la jornada 18 del Torneo de Clausura, donde uno de los casos más destacados es el del capitán de Deportivo Saprissa, Mariano Torres.

El volante fue sancionado con 3 partidos de suspensión y una multa de ₡200.000, luego de que, según el informe, insultara o utilizara lenguaje ofensivo contra oficiales de partido.

Por la misma causa, su compañero Fidel Escobar recibió idéntico castigo: 3 encuentros fuera y una multa económica.

Otras sanciones:

Además de las sanciones individuales, el Saprissa también fue castigado como club con una multa de ₡525.000 y la clausura por un partido del 20% de la gradería de menor precio, debido a incidentes protagonizados por aficionados durante el encuentro, incluyendo riñas dentro del estadio.

En el resto de resoluciones, la Asociación Deportiva San Carlos fue multada con ₡250.000 por acumulación de sanciones disciplinarias en un mismo partido, mientras que Guadalupe FC recibió una multa total de ₡505.000 por el ingreso de bengalas y ofensas a árbitros.

Por su parte, Club Sport Cartaginés fue sancionado con ₡157.000 por invasión pasiva de aficionados, y Puntarenas FC tendrá la baja de José Ignacio Gómez por un partido tras acumulación de tarjetas amarillas.