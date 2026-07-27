Tribunal devuelve a imputados del caso Madre Patria a prisión

El Tribunal de Apelación revocó la resolución del Juzgado Penal que había sustituido la prisión preventiva por otras medidas cautelares a los imputados del caso Madre Patria, por lo que ordenó que permanezcan nuevamente en prisión durante dos meses.

Sin embargo, según uno de los defensores, la medida únicamente aplicaría por 5 días, debido a que se les deberá descontar el tiempo que ya habían pasado en preventiva.

Con esta decisión, los magistrados mantienen vigente la prórroga de prisión preventiva que previamente había sido dictada por el propio Tribunal de Apelación, al considerar que persisten los presupuestos legales para mantener la medida cautelar.

La resolución deja sin efecto el cambio de medidas que había otorgado el Juzgado Penal, en febrero de 2026, por lo que los imputados deberán regresar al centro penitenciario mientras continúa el proceso judicial.

Defensa cuestiona decisión

Para Rodrigo Vázquez, uno de los abogados defensores manifestó su desacuerdo con la resolución y calificó la decisión como contradictoria.

“A mí me parece un contrasentido. Quedó demostrado que los imputados cumplieron en libertad los fines del proceso, no hay peligro de fuga o reiteración delictiva, no hay necesidad ni utilidad en esta medida de prisión a partir de los fines del proceso; es decir, es innecesaria y desproporcional”, señaló.