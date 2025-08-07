El Tribunal Contencioso Administrativo falló a favor del Ministerio de Hacienda al levantar la medida cautelar que impedía migrar los datos del sistema Administración Tributaria Virtual (ATV) a la nueva plataforma Tribu-CR.

“Vamos a usar la migración integral a partir del 25 de septiembre. Le solicito a los contribuyentes que presenten y paguen las obligaciones que deben para que la información que se cargue sea la adecuada”, comentó Mario Ramos, director general de Tributación.

Este mecanismo consiste en tomar un respaldo completo de la información para cargarla en la nueva plataforma, aunque esto implica la suspensión temporal de las funciones del sistema anterior, entre ellas la consulta tributaria.

En audiencia, Hacienda explicó que mantener el congelamiento de la información impedía deshabilitar el ATV, ya que este funciona como espejo y es la plataforma que alimenta dicha consulta virtual.

Además, aclaró que el sistema seguirá disponible para dudas.

“Los contribuyentes y cualquier interesado, podía verificar el estado de cumplimiento de las obligaciones. Incluso, en el caso de los morosos u omisos, estos tenían la posibilidad de acudir ante la administración a aclarar su situación tributaria. Hubo una errónea interpretación por parte de la actora y el Tribunal”, detallaron.

Para su decisión, el Tribunal indicó que los presupuestos de peligro en la demora y la ponderación de intereses no fueron demostrados por parte de la diputada Johana Obando, quien solicitó la medida en julio.

En el primero de estos aspectos, el texto explica que, con la prueba aportada y ofrecida por la legisladora, no se logró identificar un daño grave que pudieran sufrir los contribuyentes.

Por su parte, Hacienda señaló que no realizar la migración conllevaría mayores gastos económicos para la cartera, por un monto de $129.000, y varias semanas adicionales de trabajo para corregir posibles inconsistencias derivadas de un traslado de datos incremental.

Además de los ¢280 millones por el pago de comisiones en la recaudación de impuestos.

Obando confirmó que no apelará la sentencia del Tribunal.

Situación Tributaria

Durante una conferencia de prensa, el presidente Rodrigo Chaves criticó a la legisladora por supuestamente aprovechar su puesto político para frenar la implementación de Tribu-CR y regularizar su situación de morosidad ante la Hacienda pública.

Obando respondió asegurando que no era consciente de su condición en Tributación y que fue notificada tras consultas de la prensa.

“No tenía conocimiento de esas declaraciones pendientes. Una vez supe de la situación, inmediatamente empecé el proceso para pagar los montos y sanciones que por ley corresponden. Mezclar la discusión técnica sobre la medida cautelar con mi situación tributaria personal es totalmente temerario y no tiene fundamento más allá de la suposición”, refutó la diputada.