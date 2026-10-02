Tribunal acoge acusación de exmagistrada contra Pilar Cisneros

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El Tribunal Penal de Cartago aceptó para su trámite una querella presentada por la exjueza y expresidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, en contra de la exdiputada Pilar Cisneros Gallo.

En esta, Calzada acusa a Cisneros del delito de difamación y le exige un cobro económico (acción civil) para reparar los supuestos daños causados.

Tras acoger el caso, la jueza a cargo le dio a la exdiputada un plazo de 5 días hábiles para responder al tribunal:

Presentar su defensa: Explicar su posición y entregar las pruebas que considere necesarias para respaldarse.

Explicar su posición y entregar las pruebas que considere necesarias para respaldarse. Responder al cobro: Manifestar su postura frente al reclamo de dinero hecho por la exmagistrada.

Manifestar su postura frente al reclamo de dinero hecho por la exmagistrada. Nombrar abogado: El juzgado también le dio 3 días para indicar formalmente quién será el abogado que la represente en el caso y el medio donde recibirá los avisos del juicio.

Con esta resolución, el caso pasa a su etapa inicial, donde ambas partes deberán presentar sus argumentos antes de que los jueces decidan si el proceso va a un juicio formal.