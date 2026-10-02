Tribunal acoge acusación de exmagistrada contra Pilar Cisneros

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El Tribunal Penal de Cartago aceptó para su trámite una querella presentada por la exjueza y expresidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, en contra de la exdiputada Pilar Cisneros Gallo.
En esta, Calzada acusa a Cisneros del delito de difamación y le exige un cobro económico (acción civil) para reparar los supuestos daños causados.
Tras acoger el caso, la jueza a cargo le dio a la exdiputada un plazo de 5 días hábiles para responder al tribunal:
Con esta resolución, el caso pasa a su etapa inicial, donde ambas partes deberán presentar sus argumentos antes de que los jueces decidan si el proceso va a un juicio formal.