La Dirección General de Tributación (DGT) informó que, en la primera semana, el sistema de Tribu-CR recibió 2.655 contribuyentes nuevos, es decir, que no estaban registrados en la Administración Tributaria Virtual (ATV).

“Yo diría que tiene que ver con la difusión que se le ha dado al uso de la plataforma, también a la facilidad que tiene para que en la misma plataforma se puede hacer todo. Además, parece ser que es bastante más amigable y entonces eso, naturalmente, lo que hace es que invita a las personas a formalizarse”, indicó Mario Ramos, director de la DGT.

El funcionario detalló que más de 155 mil personas han logrado crear su usuario en la Oficina Virtual de la plataforma, lo que representa un 25,78% del total. También, se han recibido 147.306 declaraciones, principalmente del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Con ocho días en funcionamiento, el sistema ha recaudado cerca de ¢17 mil millones.

“Las cifras significan que el sistema está funcionando, ya tenemos una cuarta parte de las personas que tienen que declarar a finales de octubre. Vamos, me parece, a buen ritmo en el proceso de implementación”, agregó el director.

También, reconoció los errores que se presentaron la semana pasada y que dificultaron el proceso para varios contribuyentes. Entre ellos, el atraso en los códigos de verificación por mensajería, el cual resolvieron al ampliar la capacidad de los servidores.

En cuanto a las personas registradas en alquileres como actividad económica, las cuales vieron un cambio en su régimen tributario, Ramos destacó que fue un error en el sistema y que la Dirección trabaja en su corrección. Al igual que los cambios en el periodo fiscal.

“A mí me parece que, para la implementación de un proyecto de esta categoría, con la cantidad de datos que se migraron, y la forma en que se tenía que construir esa información, creemos que hemos tenido un buen arranque, por supuesto ningún sistema arranca perfecto, siempre tiene algunas cosas que mejorar y para eso precisamente es que tenemos un gran equipo que está atendiendo las incidencias”, comentó Ramos.

Con respecto a los cambios de régimen simplificado a tradicional, el director explicó que se debe a una actualización en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

“Esto lo que permite es llevar a Costa Rica a que se uniformen las actividades económicas con los estándares internacionales. No es necesariamente el más moderno, pero sí es un cambio bastante importante para el país.

Si las personas entran y no se fijan con cuidado en las actividades económicas, el vector fiscal les cambia el régimen porque no necesariamente son las mismas que había antes en ATV”, mencionó.

Ramos recomendó actualizar nuevamente los datos del Registro Único Tributario con la equivalencia de las actividades para que regresen al régimen previo.