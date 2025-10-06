Facturador gratuito también está disponible

El Sistema Integrado de Administración Tributaria Tribu-CR estará disponible para el uso de los contribuyentes a partir de hoy.

La plataforma viene a reemplazar la Administración Tributaria Virtual (ATV) y permitirá realizar todos los trámites fiscales desde una sola oficina virtual del Ministerio de Hacienda.

“Tribu-CR concentra todos los trámites fiscales en un solo lugar. Por lo tanto, queremos recordarle a la ciudadanía que deben crear un nuevo usuario en la Oficina Virtual, ya que el anterior del ATV no se migra automáticamente. En este cambio, consulte a su contador privado de confianza para una correcta asesoría”, explicó Gabriela Mayorga, miembro de la junta directiva del Colegio de Contadores Privados. También recordó que, en el caso de personas físicas, la creación del usuario requiere el número de cédula y el número consecutivo que aparece en el reverso del documento.

La primera etapa del sistema incluye nueve módulos: servicio ciudadano, registro único, cuenta integral tributaria, declaraciones, pagos, comunicaciones y notificaciones, expediente electrónico, gestor documental y consulta hacendaria.

Además, tras los atrasos en el lanzamiento por la medida cautelar interpuesta por la diputada Johana Obando, se incorpora el nuevo facturador gratuito TicoFactura, herramienta que facilitará la emisión de comprobantes electrónicos para pequeños contribuyentes.

Los 17 módulos restantes se implementarán de forma progresiva hasta completar la plataforma en el año 2027.

La migración de datos involucró más de 883 millones de registros asociados a los contribuyentes del país.