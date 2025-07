El Ministerio de Hacienda postergó el inicio de la plataforma Tribu-CR para el próximo 6 de octubre, según confirmó el ministro Nogui Acosta en conferencia de prensa.

La medida obedece a un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo que suspendió la migración de datos desde el sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV) hacia Tribu-CR.

“No se pudo hacer porque una diputada presentó un recurso sobre algo que realmente no tiene razón de haberlo hecho y eso tuvo implicaciones desde el punto de vista, no solamente de la operativa sino económico también. Creemos que esto es algo que no podemos detener y eso lo tienen que entender los costarricenses”, externó el ministro.