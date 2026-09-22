Triatlonista tica sube al podio en África

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Catalina Torres Espinoza volvió a demostrar su buen momento en el triatlón internacional. La costarricense consiguió este sábado 19 de setiembre la medalla de plata en la Africa Triathlon Cup Tipaza 2026, competencia disputada en Tipasa, Argelia.

La nacional completó la prueba élite femenina con un tiempo de 1:07:31 y terminó solamente 14 segundos detrás de la danesa Lærke Ruby, quien se quedó con la victoria al registrar 1:07:17.

El tercer puesto fue para la suiza Noémi Van der Kaaij, con un tiempo de 1:07:35, por lo que las tres primeras competidoras finalizaron separadas por apenas 18 segundos.

La competencia se disputó bajo el formato sprint, con un recorrido que incluyó 750 metros de natación en mar abierto, 20 kilómetros de ciclismo y 5,2 kilómetros de carrera a pie.

Para Torres, el resultado tiene un significado especial, ya que representa su segundo podio internacional consecutivo en menos de dos semanas.

El pasado 6 de setiembre, la costarricense había conseguido la medalla de bronce en la Americas Triathlon Cup Ilhéus 2026, en Brasil. En aquella oportunidad finalizó con un tiempo de 1:02:33 y terminó detrás de la estadounidense Katie McCune y la brasileña Giovanna Lacerda.

Ahora, en territorio africano, Torres consiguió mejorar aquella posición y se quedó con la plata, confirmando su presencia entre las protagonistas de las copas continentales.

Además del resultado deportivo, la competencia en Argelia le permitió sumar nuevos puntos para el ranking internacional, dentro de su proceso competitivo de cara al ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La prueba se desarrolló con una temperatura ambiente de 26 grados Celsius y el agua a 23 grados.

El segmento de ciclismo presentó un recorrido ondulado, aunque sin mayores dificultades técnicas para las participantes.

Torres logró mantenerse en la disputa por las primeras posiciones y llegó a la meta con una diferencia reducida respecto a la ganadora. La actuación le permitió volver a subir al podio apenas 13 días después de su tercer lugar en Brasil.

El resultado en Argelia representa además una mejora respecto a su última presentación: pasó del tercer lugar conseguido en Brasil al segundo puesto, en una nueva muestra de regularidad dentro de una temporada en la que mantiene como uno de sus objetivos avanzar en su proceso rumbo al próximo ciclo olímpico.