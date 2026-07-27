Tres triatletas ticos a campamento internacional

Tres promesas del triatlón costarricense fueron seleccionadas para integrar el Team Americas, un programa de desarrollo deportivo impulsado por Americas Triathlon que reúne a destacados atletas juveniles del continente con proyección hacia futuros ciclos olímpicos.

Se trata de Valeria Arce, Victoria Arce y Gérald Rojas, quienes participarán durante 14 días en un campamento de alto rendimiento que se llevará a cabo en Perú y Paraguay. Durante esta experiencia compartirán entrenamientos y competencias con deportistas de diferentes países de América, fortaleciendo sus capacidades técnicas y competitivas.

La convocatoria representa un importante reconocimiento al desempeño de los tres atletas, quienes además llegan a esta concentración como campeones nacionales en sus respectivas categorías, tras sobresalir en la competencia 51.50 de Quepos. En el caso de Victoria Arce, también destaca su clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud, consolidando su proyección internacional.

Además del intercambio deportivo, el campamento permitirá a los representantes nacionales conocer nuevas metodologías de entrenamiento, adquirir mayor experiencia internacional y continuar su preparación dentro del triatlón de alto rendimiento.