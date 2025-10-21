Tres para atletas costarricenses competirán esta semana en la primera Copa del Mundo de Para-powerlifting con sede en la ciudad de Mersin, Turquía.

Se trata de Moisés Enoc Valverde Castro, cat – 65kg; Alejandro Araya Murillo, cat – 97kg y José López Mata – 80kg.

“El evento es organizado por World Ability Sport Beach Games donde los ticos estarán en sus pruebas al aire libre en un domo frente al mar”, indicó Adriana Vargas Saborío Head Coach de Costa Rica.

En la Copa también competirán 400 para atletas de 26 países, donde por América sólo estarán Costa Rica y Estados Unidos.

El para-powerlifting es un paradeporte de fuerza similar al powerlifting tradicional, pero adaptado para atletas con diversas discapacidades físicas.

“La disciplina consiste en la prueba de press de banca, donde los competidores, tumbados en un banco especialmente diseñado, deben levantar una barra con peso hasta extender completamente los brazos, tras recibir una señal del juez”, explicó Vargas.

Las competencias de los ticos están programadas para este jueves 23 de octubre: Moisés a las 2:00 a.m. mientras que José y Alejandro a las 8:00 a.m., los tres en horas de Costa Rica.

La delegación tica viaja a la Copa del Mundo de Para-powerlifting gracias a la colaboración del ICODER y el CPN.

También conocido como levantamiento de potencia, el powerlifting es una de las modalidades del deporte de fuerza que consiste en levantar el mayor peso posible mediante tres movimientos básicos: peso muerto, sentadilla y press de banca.