Bomberos informó de un incendio en una casa en Parrita que dejó como resultado 3 personas afectadas por quemaduras en su cuerpo.

Se detalla de una mujer con quemaduras en 20% de su cuerpo, específicamente en sus extremidades y parte de su torso. Cruz Roja informó que se trasladó en condición crítica.

De la misma forma, dos personas más sufrieron quemaduras: una mujer de 58 años y un hombre de 47 años. Ambos en condición urgente.

Todos fueron trasladados al Hospital de Quepos cerca de la 1:00 p.m., informó la Benemérita.

Sobre el incendio

Bomberos detalló que se trató de un incendio en una vivienda de 42 metros cuadrados y únicamente se afectaron 2 metros cuadrados por lo sucedido.

Los hechos se dieron en barrio Valeria de Parrita en Puntarenas. La situación ya fue controlada.