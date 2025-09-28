Un bus y un vehículo liviano colisionaron en la ruta San José–Goicoechea, a la altura de San Francisco, durante la mañana de este domingo.

La alerta ingresó a las 7:08 a. m., momento en que la Cruz Roja Costarricense envió 2 unidades de soporte avanzado y una operativa al sitio.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos también se movilizó, ya que los pacientes habrían quedado presuntamente atrapados tras el impacto.

El accidente dejó 3 personas en condición crítica. Bomberos trasladó a uno de ellos, mientras que la Cruz Roja llevó a los otros 2 a los hospitales San Juan de Dios y México.

Aún se desconocen las causas detrás del accidente.