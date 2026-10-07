Tres menores habrían participado en el homicidio de Kevin Kirby

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Tres menores de edad habrían participado en el homicidio de un joven de apellido Kirby en octubre del año anterior.

Así lo confirmó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, tras un allanamiento realizado este miércoles en María Reina de Hatillo.

Foto: Sergio Espinoza.

En ese sitio, fue detenido uno de los menores involucrados; además en Alajuelita las autoridades allanaron otra casa por este mismo caso.

Las diligencias fueron ejecutadas entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Penal Juvenil.