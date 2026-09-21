Tres medios de EEUU demandarán al gobierno Trump

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Los medios de comunicación CNN, MS NOW y Politico demandarán a la administración estadounidense por negarles el acceso a la Casa Blanca, anunciaron este lunes en un comunicado conjunto.

El presidente Donald Trump anunció el viernes que iba a prohibir el acceso de estos medios a la Casa Blanca como castigo por difundir lo que él considera “noticias falsas”.

“Hemos notificado al Gobierno que vamos a presentar hoy una demanda para proteger nuestros derechos (…) y defender el principio de que el Gobierno no decide lo que la prensa informa o publica”, reza el comunicado de los medios de comunicación.

Los medios sostienen que la Casa Blanca revocó las credenciales de sus periodistas “sin aviso ni proceso” porque “no está de acuerdo” con su cobertura.

“Si esto no se cuestiona, amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de la interferencia del gobierno”, advirtieron.

En un mensaje en su red Truth Social este lunes, Trump reiteró sus acusaciones y aseguró que lleva a cabo una ofensiva contra las “NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer” en Estados Unidos.

“Esto es una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse, ¡AHORA!”, añadió.

Enfrentamiento constante

La libertad de prensa está garantizada en Estados Unidos por la Primera Enmienda de la Constitución.

Trump no detalló qué motivó la prohibición anunciada el viernes, pero afirmó que “los medios no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIÓN y MENTIRAS cuando están cubriendo al presidente de Estados Unidos”.

“La Casa Blanca no está llevando a cabo un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente. Está llevando a cabo un ataque contra las NOTICIAS FALSAS” reiteró Trump este lunes.

El republicano, de 80 años, ha advertido que otros medios podrían afrontar un destino similar, sin mencionar cuáles.

Trump ha hecho del enfrentamiento constante con los medios de comunicación uno de los rasgos de su carrera política. Las amenazas y los insultos a periodistas han sido habituales a lo largo de sus dos mandatos.

CNN estaba programada para servir el lunes como parte del grupo de televisión de la Casa Blanca, una asignación rotativa en la que una cadena filma en nombre de todos los medios televisivos durante ese día.

La guía de medios actualizada de la Casa Blanca, difundida el domingo por la noche, simplemente mencionaba un equipo de reserva.

Trump achaca desde hace años a medios como CNN de haber ayudado a propagar las acusaciones de que estaba confabulado con Rusia durante su primer mandato como presidente.

Durante ese mandato le retiró el acceso al periodista Jim Acosta de la cadena televisiva, pero luego la justicia obligó a la Casa Blanca a restituirle el acceso.

Acosta acabó abandonando CNN, como otros periodistas de la cadena.

Recientemente el mandatario arremetió en público contra otra periodista estrella de CNN, Kaitlan Collins, a la que recriminó entre otras cosas que “nunca sonríe”.

A Trump también le irritó particularmente la cobertura periodística y la divulgación de fotos y documentos que lo relacionaban con el magnate condenado por crímenes sexuales Jeffrey Epstein.