Tres informes de minoría marcarán discusión del caso de Fabricio Alvarado 

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

La Comisión Especial Investigadora que indaga la denuncia contra el diputado Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual, emitió tres informes de minoría que serán presentados al Plenario de la Asamblea Legislativa.

Dos de esos informes solicitan algún tipo de sanción contra Alvarado, mientras que uno pide archivar el expediente. Así lo señaló el presidente de la comisión, Alejandro Pacheco, a Grupo Extra.

“El jueves nos reunimos para evacuar la prueba presentada por una de las partes y, en el transcurso de la noche y madrugada, las diputaciones y asesores se dedicaron a hacer los informes”, señaló.

Grupo Extra solicitó una reacción a Alvarado, pero su equipo asesor de comunicación aseveró que el legislador no se referirá al tema.

Una vez presentados los informes, le corresponde a la Presidencia del Congreso definir cuándo se discutirán en el Plenario legislativo.

La comisión presentó los informes luego de que la Presidencia del Congreso negara una prórroga solicitada, lo que determinó que la fecha límite para entregarlos se mantenía para el viernes 17 de abril.

Pacheco atribuyó la existencia de tres informes a las diferencias entre diputados, que no pudieron ser discutidas por falta de tiempo. A la vez, aseguró que es posible que los informes tengan algunos “detalles técnicos” que impliquen posibles “problemas de nulidad”, puesto que, a su criterio, se dejó por fuera “información valiosa” de los más de 700 folios del expediente.

El pasado martes estaba prevista una audiencia de la comisión en la que estaría presente Alvarado. Sin embargo, se suspendió luego de que el diputado solicitara un permiso para ausentarse. La sesión, según Pacheco, se pospuso para el miércoles.

Carolina Hidalgo, abogada de la exdiputada del Partido Nueva República Marulin Azofeifa —una de las presuntas víctimas—, cuestionó la suspensión de la sesión a solicitud de Alvarado.

“A mi equipo legal le parecía una conducta demasiado complaciente. Para la suspensión de una audiencia para evacuar prueba, no se puede cancelar de manera antojadiza. Tiene que haber una justificación expresa”, señaló Hidalgo durante una entrevista en el programa Desde Buena Mañana, de Extra Radio.

Luego de la suspensión de la sesión del martes, algunos diputados, especialmente del Partido Liberación Nacional (PLN), instaron a la comisión a presentar el informe dentro del plazo previsto.

Al respecto, Pacheco señaló que la sesión de la comisión se trasladó para el miércoles y que esto no causó demoras en el proceso.

Azofeifa denunció públicamente a Alvarado y presentó una denuncia formal ante el Congreso el 4 de febrero. El 17 de ese mismo mes se conformó la comisión investigadora, que aplica el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual de la Asamblea Legislativa.