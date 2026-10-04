Tres hombres resultan heridos con arma blanca durante riña en bar

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

A tres hombres, de 20, 24 y 20 años, los trasladaron a un centro médico luego de resultar heridos con un arma blanca durante una aparente riña ocurrida la mañana de este domingo en El Carmen, San José.

El incidente fue reportado a agentes judiciales aproximadamente a las 6 a. m. Según la información preliminar, los afectados se encontraban dentro de un establecimiento comercial tipo bar cuando, por razones que aún se investigan, se habría producido una riña con otros sujetos.

Durante el enfrentamiento, los tres hombres resultaron heridos. Los afectados fueron identificados con los apellidos Cerdas, de 20 años; Porras, de 24; y Cantillo, de 20.

Cerdas presentaba una herida en el cuello, mientras que Porras sufrió una lesión en el rostro y Cantillo también resultó herido en el cuello. Los tres fueron trasladados a un centro médico para recibir atención.