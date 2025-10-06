3 hombres fueron sorprendidos por las autoridades cuando estaban botando y quemando basura en el Tajo Comag, en Pavas.

Así lo confirmó en redes sociales Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, tras la intervención del cuerpo policial.

Los sospechosos intentaron darse a la fuga al percatarse de la llegada de los oficiales, pero fueron detenidos después de que quemaban la basura en la vía pública.

Tras la detención deberán afrontar un proceso judicial por el tema de delitos ambientales.

El Tajo Comag es el botadero a cielo abierto más grande del país y varias instituciones han intentado de detener esta problemática ambiental.