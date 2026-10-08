Tres figuras comparten el goleo del Apertura 2026

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El goleo del Campeonato de Apertura 2026 está al rojo vivo, con tres figuras disputándose el primer lugar como el máximo goleador del certamen.

En nueve fechas, tres arietes suman cinco goles y lideran esta estadística individual. Se trata de Kenyel Michel (Alajuelense), Joaquín Alonso Hernández (Cartaginés) y Joel Campbell (Inter San Carlos).

Pese a esto, la estadística toma más valor al analizar los encuentros disputados y las titularidades de cada futbolista.

Michel suma cinco tantos en 5 titularidades y 9 apariciones, Hernández 5 goles en 6 titularidades y 6 apariciones. Campbell los mismos goles en 9 titularidades y misma cantidad de apariciones con mayor presencia en cancha.